На трассе «Уссури» в Хабаровском крае Toyota Prius врезалась в автопоезд, водитель в больнице

В Вяземском районе Хабаровского края днём 24 мая произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль столкнулся с автопоездом, водитель госпитализирован. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Вяземского района, авария случилась около 15:00 на 85-м километре федеральной автодороги А-370 «Уссури». По предварительным данным, водитель Toyota Prius, мужчина 1973 года рождения, двигался в сторону Владивостока. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на дорожное ограждение. От удара автомобиль продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с автопоездом в составе тягача и полуприцепа.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы. На скорой медицинской помощи его доставили в районную больницу. О состоянии пострадавшего и характере полученных травм пока не сообщается. Водитель автопоезда, по предварительной информации, не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, включая точные причины, по которым водитель Toyota Prius потерял контроль над автомобилем. Движение на данном участке федеральной трассы затруднено. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, не торопиться и быть предельно внимательными.
«Ваша безопасность — в ваших руках!» — напомнили в Госавтоинспекции.
