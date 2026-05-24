В Тверской области отремонтируют более 11 километров сетей теплоснабжения

Более 11 км сетей теплоснабжения отремонтируют в Тверской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате правительства региона.
Например, в городе Андреаполе планируется обновить участок теплотрассы и трассы горячего водоснабжения по улице Кленовой. В Бежецке — участки теплотрасс на Заводской и Краснослободской улицах. В Белом — от улицы Кирова до центральной районной больницы.
В Кесовогорском округе обновят сети у здания Стрелихинской школы в селе Матвеевском и у здания средней школы. В Лихославле — участок теплотрассы на Лихославльской улице. В поселке Сандово — от котельной № 1 на Советской до Октябрьской улицы. Всего работы проведут на 27 объектах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.