Ростовская область участвует в эксперименте по расширению доступности СПО

Участником эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО) стала Ростовская область, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Развитие системы СПО отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего в эксперименте участвуют 12 регионов, включая Ростовскую область. Нововведение заключается в том, что после девятого класса школьник может, сдав всего два экзамена на ОГЭ, сразу поступить в техникум или училище. Для этого в ссузах выделено 2,5 тысячи бюджетных мест. На выбор представлены около 200 самых востребованных в регионе специальностей. По информации областного министерства образования, более 900 обучающихся девятых классов подали заявления на участие в эксперименте. Сделать это можно до 25 ноября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.