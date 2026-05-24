Ростовская область участвует в эксперименте по расширению доступности СПО

Всего в эксперименте участвуют 12 регионов, включая Ростовскую область. Нововведение заключается в том, что после девятого класса школьник может, сдав всего два экзамена на ОГЭ, сразу поступить в техникум или училище. Для этого в ссузах выделено 2,5 тысячи бюджетных мест. На выбор представлены около 200 самых востребованных в регионе специальностей. По информации областного министерства образования, более 900 обучающихся девятых классов подали заявления на участие в эксперименте. Сделать это можно до 25 ноября.