Не менее 16 человек погибли при подрыве поезда в Пакистане, есть раненые

На юге Пакистана подорван поезд, есть погибшие и раненые.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 16 человек погибли и несколько пострадали при подрыве поезда на юге Пакистана. Об этом сообщает агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщает полиция, взрыв произошел недалеко от района Чаман-Пхатак на железнодорожных путях. Это произошло в тот момент, когда по ним проезжал пассажирский поезд. Также повреждения получили автомобили, которые были припаркованы рядом.

Телеканал Geo также сообщил, что в результате происшествия ранено более 20 человек. На место прибыли спасатели и другие службы. В медучреждениях было объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сайт KP.RU писал, что на территории Израиля случилось ЧП. Мощный взрыв прогремел в районе города Бейт-Шемеш, который произошел на площадке государственной оборонной компании Tomer.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше