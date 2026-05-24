Не менее 16 человек погибли при подрыве поезда в Пакистане, есть раненые

Не менее 16 человек погибли и несколько пострадали при подрыве поезда на юге Пакистана. Об этом сообщает агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщает полиция, взрыв произошел недалеко от района Чаман-Пхатак на железнодорожных путях. Это произошло в тот момент, когда по ним проезжал пассажирский поезд. Также повреждения получили автомобили, которые были припаркованы рядом.
Телеканал Geo также сообщил, что в результате происшествия ранено более 20 человек. На место прибыли спасатели и другие службы. В медучреждениях было объявлено чрезвычайное положение.
