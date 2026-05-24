Володин: Госдума рассмотрит законопроект о налоговых пошлинах для мигрантов

На следующей неделе Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, направленный на увеличение налоговых пошлин для мигрантов. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
— На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.
В рамках инициативы предлагается увеличить размер пошлины при оформлении российского гражданства в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей, при оформлении разрешения на временное проживание — в восемь раз, с 1 920 до 15 000 рублей, а при оформлении вида на жительство — в пять раз, с 6 000 до 30 000 рублей. Кроме того, планируется повысить пошлину за выдачу разрешений на привлечение мигрантов к работе до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.
Председатель Госдумы отметил, что такие меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере и принесут дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозируются на уровне 15 миллиардов рублей в год.
Он также добавил, что в настоящее время в Госдуме находится десять законодательных инициатив, касающихся вопросов миграции. С начала 2024 года было принято 22 федеральных закона в этой сфере. Володин в публикации подчеркнул, что те, кто хочет жить в России и стать ее гражданами, должны соответствовать определенным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации и уважать традиции, историю и культуру страны.
Председатель Государственной думы 9 апреля анонсировал значительное расширение перечня причин, по которым мигранты могут быть выдворены из России. Он сообщил, что количество оснований для такой меры будет удвоено.
МВД России также подготовило законопроект, согласно которому иностранные граждане, планирующие приехать в Россию в безвизовом порядке, должны будут заблаговременно уведомить российскую сторону.