Володин: Госдума рассмотрит законопроект о налоговых пошлинах для мигрантов

В рамках инициативы предлагается увеличить размер пошлины при оформлении российского гражданства в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей, при оформлении разрешения на временное проживание — в восемь раз, с 1 920 до 15 000 рублей, а при оформлении вида на жительство — в пять раз, с 6 000 до 30 000 рублей. Кроме того, планируется повысить пошлину за выдачу разрешений на привлечение мигрантов к работе до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.