Мэр Красноярска побывал в Бугачево и проверил выполнение поставленных жителями задач

Мэр Красноярска Сергей Верещагин накануне побывал в Бугачёво, чтобы проверить, как выполняются задачи, которые были намечены на встрече с жителями два месяца назад.
Глава города отметил, что старую мусорную площадку уже убрали. В скором времени в деревне появятся три новые площадки, расположенные в разных частях населенного пункта. После этого в тестовом режиме будет проходить проверка их востребованности. Дополнительно к этому у жителей собирают заявки на индивидуальные контейнеры.
«Попробуем иначе организовать процесс сбора и вывоза мусора. Оценки эффективности дадут жители. Школа. Детей из Бугачёво теперь принимает 159-я школа, она ближе элитовской. Организуем с 1 сентября автобус для учащихся. Общественный транспорт. Включили в расписание 39-го маршрута один дневной рейс, проработаем вопрос по второму. Дороги. В новом Бугачёво отсыпем фрезератом ряд участков дорог, сделаем искусственные неровности», — рассказал мэр.
Также жители Бугачево поднимали вопрос водоснабжения. Решить проблему планируют с помощью концессии. Одна из организаций ЖКХ уже заявилась на участие.
В порядок планируют привести путь до платформы электрички. Жители просят соединить две части деревни. Пока в проработке тема с дорогой — скоро появится временный пешеходный маршрут.
«Отдельно поручил просчитать возможность установки освещения вдоль въездной дороги. Приеду сюда в июле, ещё раз сверимся. По пути также встретился с жителями мкрн Бугач. Вопросы людей по транспортной доступности берем в работу. При необходимости продолжим чистить, подсыпать существующие проезды, чтобы обеспечить нормальный подъезд к домам», — рассказал Сергей Верещагин.