В Крыму открыли модульное приемное отделение для оказания экстренной помощи

Оно оснащено всем необходимым диагностическим, противошоковым и реанимационным оборудованием.

Первое в Крыму модульное приемное отделение для оказания экстренной помощи создали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Лечебное учреждение в режиме видеосвязи открыл Президент Владимир Путин, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Модульное приемное отделение работает в составе Симферопольской городской клинической больницы № 7. Его общая площадь — почти 2 тысячи квадратных метров.

«Удобные цветовые ориентиры и элементы навигации делают движение по отделению предсказуемым и безопасным. Для медицинских работников применяется форма с системой визуальной идентификации. Благодаря этому пациент может быстро понять, кто ему оказывает помощь, что уменьшает количество вопросов, снижает тревожность и повышает эффективность коммуникации», — рассказала главврач больницы Светлана Солдатенко.

Созданное отделение оснащено всем необходимым диагностическим, противошоковым и реанимационным оборудованием. Такая техника позволяет медикам проводить экстренные оперативные вмешательства. При этом почти 90% оборудования — отечественного производства.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

