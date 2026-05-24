Родителям дали советы, как успокоить школьника перед ЕГЭ

Учитель, эксперт по ЕГЭ Юлия Нефедова в эфире радио Sputnik дала советы родителям, чтобы успокоить школьника перед сдачей ЕГЭ.

Эксперт пояснила, что школьник будет намного проще относиться к своей неудаче на экамене, если будет иметь запасной план действий. К примеру, он может пропустить один год или поступить в колледж. Нефедова рекомендовала родителям несколько раз проговорить этот план со своим ребенком.

«Если ты не сдашь, если ты не поступишь в тот вуз, который хотел — ничего не будет. Мы все живы-здоровы, мы выберем с тобой вариант, который заменит план, придуманный изначально. И тогда детям будет легче морально, что у них есть выбор», — сказала она.

Ранее Рособрнадзор опубликовал полный список запретов на ЕГЭ-2026. Так, в список вошли полный запрет на общение друг с другом и несамостоятельное выполнение заданий.

