Не держи яйца в одной корзине: эксперт Варакин рассказал, где взять три источника дохода в кризис

В условиях экономической нестабильности кадровый эксперт Илья Варакин посоветовал иметь три источника дохода. В беседе с «Москвой 24» он пояснил, что речь идет об основной работе, дополнительном заработке от ручного труда и постоянном поиске новых возможностей. По его словам, подработка может включать размещение резюме на профильных платформах и выполнение заказов на услуги, которые не отвлекают от основной занятости, но помогают оставаться на плаву.
Поиск новых возможностей Варакин назвал исследованием открывающихся рынков и потребности в специалистах. Он отметил, что в новых сферах всегда не хватает людей, а зарплаты там выше.
«Например, если сотрудник копирайтер, зарплата будет низкой, а если промпт-инженер, который также пишет тексты, но не на публику, а по алгоритмам для нейросети, то получит в 3 раза больше», — отметил Варакин.
Эксперт также обратил внимание на изменения на рынке труда: с октября 2025 года началась оптимизация, а с января-февраля 2026 года — полноценное сокращение, из-за чего многие люди вынуждены искать работу по полгода.
При готовности снизить зарплатные ожидания или изменить обязанности поиск нового места идет быстрее. В идеале поиск работы должен занимать около месяца: две недели на размещение резюме и сбор откликов и еще две-три — на собеседования в нескольких компаниях. Если процесс затягивается дольше, это тревожный сигнал.
Основная причина трудностей, по мнению эксперта, не в использовании искусственного интеллекта HR-службами, а в экономике. Компании оптимизируются и сокращают персонал, и если на вакансию приходит более тысячи откликов, 999 соискателей остаются ни с чем. Нейросети усложняют процесс: HR оценивают не только хард-скиллы, но и психотип, способность встроиться в коллектив. Варакин резюмировал, что не существует плохих характеров, есть только подходящие и неподходящие. Любой профессионал способен раскрыться не в каждой компании, и даже с хорошим опытом можно физически не совпасть с корпоративной культурой.