Жителям Красноярского края рассказали, на что обратить внимание при покупке капусты

На что обратить внимание при покупке кочанной капусты, рассказали эксперты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Кочан должен быть плотным, ровным, без повреждений и трещин. Листья — упругими, гладкими, плотно прилегающими к кочану. Цвет — от бледно- до ярко-зелёного (яркий оттенок говорит о раннем сборе). Кочерыжка без трещин и потемнений; прозрачность указывает на переморозку. Употребление капусты способствует улучшению работы мозга, стабилизации давления, снижению холестерина и укреплению нервной системы. В ней много витамина С (67% суточной нормы на 100 г), витамина К и кремния для костей, кожи и волос. Однако чрезмерное употребление может вызвать вздутие, отмечают специалисты Роспотребнадзора.