На что обратить внимание при покупке кочанной капусты, рассказали эксперты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Кочан должен быть плотным, ровным, без повреждений и трещин. Листья — упругими, гладкими, плотно прилегающими к кочану. Цвет — от бледно- до ярко-зелёного (яркий оттенок говорит о раннем сборе). Кочерыжка без трещин и потемнений; прозрачность указывает на переморозку. Употребление капусты способствует улучшению работы мозга, стабилизации давления, снижению холестерина и укреплению нервной системы. В ней много витамина С (67% суточной нормы на 100 г), витамина К и кремния для костей, кожи и волос. Однако чрезмерное употребление может вызвать вздутие, отмечают специалисты Роспотребнадзора.
Жителям Красноярского края рассказали, на что обратить внимание при покупке капусты
