Бабушкам и дедушкам будут выплачивать зарплату за воспитание внуков?

— Такие региональные выплаты имеются в России и вполне вероятно, это будет узаконено Госдумой для всей страны, — поясняет ситуацию эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
В Кировской области уже действует региональный закон о введении ежемесячных выплат бабушкам и дедушкам, которые берут на себя уход за внуками в помощь родителям. Максимальная сумма такой «бабушкиной зарплаты» составит 45 794 рубля в месяц, если мать младше 25 лет, и 38 203 рубля — если женщина старше. При этом выплата рассчитывается индивидуально, с учетом пенсии и иного дохода бабушки или дедушки. То есть фактически речь идет о доплате бабушке/дедушке к пенсии или общему доходу за усилия по воспитанию внуков. Можно назвать это их денежным премированием.
Власти кировского региона видят логику такой выплаты в том, что молодые семьи разрываются между карьерой и желанием иметь детей.
«Если бабушке платить, она сможет спокойно помогать с малышом, а мама — не выпадать из профессии», — приводит слова губернатора Александра Соколова портал ProGorod43.ru.
По информации правительства области, программа рассчитана на первенцев, рождённых или усыновлённых в период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года, а родители при этом должны работать или учиться очно. На реализацию инициативы в 2027 году из бюджета потребуется около 42 миллионов рублей.
Опыт кировчан поддержал депутат Госдумы Николай Новичков и призвал сделать его федеральной нормой.
«Эту инициативу надо распространять на федеральном уровне. Например, 50 тысяч рублей будет хорошим подспорьем. С этого можно начать», — заявил депутат в интервью «Абзацу».
По его словам, такая выплата способна решить три задачи одновременно:
формируется многопоколенная семья, где бабушки и дедушки становятся полноправными участниками воспитательного процесса;
родители не прерывают трудовой стаж и не теряют карьерные позиции, что особенно актуально для женщин, которые нередко возвращаются на работу из декретного отпуска значительно позже предполагаемого срока;
появляется стимул для рождения вторых, третьих, четвёртых детей, поскольку воспитание ребенка поручается не посторонней няне, а близкому, родному человеку.
Многие депутаты и эксперты в стране поддерживают идею «бабушкиной зарплаты». Но ряд экспертов обращает внимание на риски — высказывается мнение, что «бабушкина зарплата» может оказаться тупиковым популизмом, если не продумать источники средств, механизмы контроля за целевым расходованием средств и чётко не разделить роли между работающей матерью и ухаживающим пенсионером. Особую сложность представляет расчёт индивидуальной доплаты с учётом пенсии, стипендии или иного дохода бабушки.
Депутат Новичков уверен, что федеральное внедрение «бабушкиной зарплаты» — вопрос ближайшего времени. Однако сейчас финансирование кировского эксперимента обеспечивается за счёт средств, заложенных на выплаты матерям первенцев, а часть затрат рассчитывают компенсировать за счёт поступлений НДФЛ от работающих родителей. Для масштабирования идеи «бабушкиной зарплаты» на всю страну потребуются серьёзные бюджетные расчёты.