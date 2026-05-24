Бабушкам и дедушкам будут выплачивать зарплату за воспитание внуков?

В Кировской области уже действует региональный закон о введении ежемесячных выплат бабушкам и дедушкам, которые берут на себя уход за внуками в помощь родителям. Максимальная сумма такой «бабушкиной зарплаты» составит 45 794 рубля в месяц, если мать младше 25 лет, и 38 203 рубля — если женщина старше. При этом выплата рассчитывается индивидуально, с учетом пенсии и иного дохода бабушки или дедушки. То есть фактически речь идет о доплате бабушке/дедушке к пенсии или общему доходу за усилия по воспитанию внуков. Можно назвать это их денежным премированием.