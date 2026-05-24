Экоцентр на юге Москвы принял почти 13,4 тонны вторсырья

Более 2,1 тысячи жителей Москвы за четыре месяца сдали на переработку почти 13,4 тонны вторсырья в экоцентре на юге города, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Создание подобных пространств отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Можно принести на переработку более 20 различных видов отходов. Это, например, алюминиевые банки, пластиковые флаконы, текстиль, батарейки, яйца из киндер-сюрпризов, блистеры для лекарств. Самым популярным сырьем для сдачи на переработку стала макулатура. Ее горожане собрали более 3,5 тонны. Экоцентр принимает картонные коробки, гофрокартон, газеты, листовки и офисную бумагу. Вторичной переработке подлежит даже пульперкартон, из которого обычно изготавливают упаковки для яиц и подставки для стаканов.
Второе место по популярности занимает стекло: москвичи принесли почти 2,7 тонны стеклянных банок и бутылок. Несмотря на то что стеклотару можно выбросить в синие баки, расположенные во дворах, и зеленые контейнеры-колокола в парках или у станций метро, многие жители предпочитают передавать стекло именно в экоцентр.
На третьем месте оказались пластиковые бутылки: их собрали 670 килограммов. Экоцентр принимает прозрачные емкости для воды и других напитков, белые — для кисломолочных продуктов и прозрачные — для масел и соусов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.