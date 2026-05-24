Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии.
Причины смерти чиновника Telegram-канал администрации не уточнил.
Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. Исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик он был назначен в апреле 2018 года, а в июне того же года утвержден в этой должности.
С 1988 года он работал в налоговых органах, в марте 2015 года Ахохов был назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.