Национальная академия наук сказала, чем опасны майские жуки в Беларуси

Ученые предупредили белорусов, чем опасны майские жуки.

Источник: Комсомольская правда

Национальная академия наук сказала, чем опасны майские жуки в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в Научно-практическом центре НАН по биоресурсам.

Специалисты обратили внимание на два вида майских жуков, которые обитают в Беларуси. Речь идет про западный (Melolontha melolontha) и восточный (Melolonthahippocastani). И внешне, и по биологии жуки довольно схожи.

Ученые предупредили и об опасности, которую несут с собой майские жуки:

«Совокупность высокой численности, крупных размеров и прожорливости делает майских жуков опасными вредителями, в первую очередь плодово-ягодных насаждений и молодых лесокультур».

Вместе с тем майские жуки наиболее активы в вечерние сумерки и в начале ночи, когда погода теплая.

Тем временем Академия наук Беларуси сказала, когда закончится аномальный сезон майских жуков.

Кстати, белорусов предупредили о хищных мухах, которых нельзя трогать руками.

Ранее врачи дали белорусам дельные советы, что делать если покусали мошки, комары, впился клещ, ужалила оса, шершень или пчела: «Не выдавливать, использовать пластиковую карту или марлю».

