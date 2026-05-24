Мужчина есть, но не покажу: женщины перестали хвастаться партнерами в соцсетях

Аналитики коммуникационных процессов и трендов в соцсетях, а также психологи замечают интересную и неожиданную тенденцию. В последние годы женщины стали скрывать от посторонних глаз своих мужей или бойфрендов. Уже все реже можно встретить в аккаунте романтическое фото счастливой пары. Максимум, что может показать дама, это фото столика в кафе с двумя бокалами вина, рука в руке, размытый мужской силуэт или букет с подписью «От него». То есть никакой конкретики, никаких имен, лиц и мускулистых торсов — только намеки. И, как поясняют эксперты, у такой тенденции есть разумное объяснение.
— На первый взгляд, можно подумать, что женщина специально не объявляет о своем статусе однозначно, потому наверняка крутит с двумя или тремя ухажерами одновременно. Но на самом деле чаще всего причина не в этом, — рассказывает психолог Евгений Левин. — Такая скрытность продиктована потребностью в приватности. В эпоху соцсетей наша жизнь стала настолько открыта, что уже все меньше хочется, чтобы тебя рассматривали, как под микроскопом, и перемывали косточки за твоей спиной. Именно поэтому все больше обычных людей стали закрывать свои страницы. Они поняли: жизнь напоказ небезопасна.
Психолог рассказывает, как однажды к нему не прием пришла женщина, удрученная предательством близкой подруги. Они дружили лет десять, и подруга всегда ее поддерживала и восхищалась ее крепкой семьей. Но в один прекрасный день счастливой в браке женщине прилетел в личные сообщения перепост ее видео с семейного отдыха от той самой подруги. Подпись была такая: «Ты посмотри, Ленка опять своего жиробаса запостила. Как она может с ним в постель ложиться? Разве что ради вот этих поездок в Турцию».
Оказалось, что подруга решила обсудить ее мужа в переписке с их общей знакомой. Судя по тексту сообщения — не в первый раз. Только вот отправила свое послание по ошибке самой «Ленке». Сообщение она быстро стерла, но та успела прочитать…
Эксперт обращает внимание, что даже блогеры и звезды в наши дни далеко не всегда спешат делиться семейным счастьем. Так делают только самые отчаянные или те, чей блог посвящен именно семейным отношениям.
— Сейчас очень популярны аккаунты, которые ведут харизматичные пары или где жена и муж разыгрывают смешные бытовые сценки, — поясняет Юлия, эксперт по «залетающему» контенту в соцсетях. — Например, тандем «муж-абьюзер и жена-жертва» или «доминаторша и подкаблучник». Но, заметьте, такие супруги показывают не свою реальную жизнь, а типичные ситуации, в которых пользователь узнает себя или знакомых. Причем эти сценарии блогеры постоянно друг у друга заимствуют. Конечно, в реальной жизни эти пары не такие, как в этих сценках. Что на самом деле происходит у них в отношениях — остается за закрытыми дверьми.
Эксперты предупреждают: чем больше информации дает пользователь соцсети своим подписчикам, тем уязвимее он становится для окружающих. Если завистник или недоброжелатель видит слабые места в вашем партнере или в ваших отношениях, ему проще туда бить.
— Конечно, речь не о том, что счастливую пару могут сглазить, — сразу предупреждает Левин. — Это все суеверия и самовнушение. Но интриги за спиной, сплетни или просто плохое настроение из-за негативного комментария под постом никто не отменял. Все может вызывать стресс, бессонницу, высасывать энергию и в итоге негативно влиять на семейные отношения. Многие женщины и даже мужчины подсознательно это чувствуют и поэтому закрывают свою личную жизнь.
— А если все-таки очень хочется выложить фото своей второй половинки, то как обезопасить свою психику и отношения от завистников?
— Если вы не блогер по профессии, советую вести страничку в режиме «только для друзей». Понятно, что там могут попадаться малознакомые люди, но в этом случае советую мысленно обезличивать комментаторов. Всегда имейте в виду, что за любым аккаунтом, который вам неизвестен, сидит человек, с которым вас ничего не связывает. Ваши жизни не пересекаются и вас не должно заботить, что он думает или пишет. Любая злоба или ненависть, исходящие от такого пользователя, это исключительно его психологическая проблема — не ваша.
— Но ведь могут сплетничать друзья или родня…
— Это, тем более, вас беспокоить не должно. Разве в реальной жизни про мужей и жен не судачат за их спинами? С этим фактом мы все как-то справляемся. Как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Просто живите вашу счастливую жизнь и не обращайте внимания.