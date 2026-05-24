Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Калининградом прошли учения «морских котиков»

Спецназовцы отрабатывали элементы подводного боя со всеми видами оружия и без него.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие подразделения специального назначения Балтийского флота выполнили плановые водолазные спуски и провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного боя. В учениях было задействовано свыше 20 боевых пловцов.

— Были отработаны погружения на глубины от 10 до 20 метров и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, — сообщили подробности в пресс-службе БФ. — Кроме того, спецназовцы выполнили стрельбы из специальных подводных пистолетов СПП-1 и специальных подводных автоматов АПС, а также тренировки по рукопашному бою под водой с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше