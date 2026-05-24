Предприятие из Свердловской области получило премию правительства РФ

Компания «Уралтест» из Свердловской области получила премию правительства РФ за высокое качество услуг в номинации «Организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек». Награда способствует повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Предприятие работает в сфере метрологии, стандартизации и сертификации. Премию ее представителям вручил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
«В этом году исполняется 30 лет с момента учреждения этой награды. За все время проведения конкурса в нем приняли участие уже более 5,5 тысячи организаций со всей страны. И мне приятно отметить, что в прошлом году мы получили рекордные 509 заявок. В числе соискателей были предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, учреждения образования и здравоохранения», — подчеркнул Денис Мантуров.
Награды вручаются ежегодно на конкурсной основе организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрение принципов клиентоцентричности и цифровых инноваций.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.