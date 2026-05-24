Институт Пушкина заявил, что в русском языке есть больше 4000 слов на букву «а»

Русский язык насчитывает свыше четырех тысяч слов на букву «а». Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.
Филолог уточнил, что при подсчете специалисты исключали повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. По его словам, результаты сверяли по словникам разных изданий.
«В результате подсчетов было выявлено чуть больше четырех тысяч слов на букву “а”», — сказал Катышев.
Так, в Толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Ожегова и Наталии Шведовой оказалось более одной тысячи таких слов. В Малом академическом словаре под редакцией Анастасии Евгеньевой их уже более 1,5 тысячи. Самым обширным Катышев назвал словник Современного толкового словаря русского языка Татьяны Ефремовой. В нем содержится более трех тысяч слов на букву «а».
Немногим ранее KP.RU сообщал, что современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов. Об этом также говорил Павел Катышев. Он пояснял, что оценка основана на данных из нескольких словарей и справочников. По словам специалиста, объем русского языка продолжает расти за счет новых выражений.