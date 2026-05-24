В аэропорту Казани задержали не менее 16 рейсов за сутки

В Казани задержали более десятка авиарейсов за 23 мая. Эта информация подтверждается данными онлайн-табло республиканского аэропорта.
В частности, было задержано не менее шести рейсов на прилёт, в том числе три самолёта из Сочи, а также рейсы из Алма-Аты, Нальчика, Антальи, Калининграда. Кроме того было перенесено на более поздний срок 10 рейсов на вылет в Москву, Анталью, Калининград, Сочи и Батуми.
Отметим, 23 мая в Татарстане дважды объявляли воздушную тревогу из-за опасности удара БПЛА.
