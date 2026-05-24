Власти Новосибирска составляют списки животных для жителей «карантинных» сёл

Региональный минсельхоз отчитывается о работе по приёму заявлений от граждан, планирующих восстановить поголовье после снятия карантинных ограничений. Об этом сообщает ведомство по итогам встреч с жителями сёл Чернокурья, Гнедухино и Новоключи, пишет Infoporo54.
«Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей», — уточняется в сообщении.
По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года поголовье коров в регионе сократилось на 14,2% (до 129,3 тысячи голов), общее количество крупного рогатого скота снизилось на 12,1% (до 321,8 тысячи), а овец и коз — на 26,5% (до 111,7 тысячи голов). Цены на молодняк мясных пород в апреле составляли от 270 рублей за килограмм живого веса, племенные нетели молочного направления продавались за 250 тысяч рублей за голову.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в регионе действовал с 16 февраля, а с 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись. В середине мая жителям трёх карантинных сёл уже разрешили заготавливать корма. Приобрести новых животных они смогут в августе.