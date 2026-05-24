Минниханову подарили двух щенков алабая

Раис Татарстана Рустам Минниханов представил двух щенков алабая — их подарил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Питомцев назвали Алабай и Аладжа, об этом глава республики сообщил в своем канале в MAX.
Щенки родились в марте, а сертификаты на них передал Батыр Реджепов — вице президент Международной ассоциации «Туркменские алабаи».
Подарок стал исполнением обещания. Бердымухамедов дал его во время недавнего визита в Казань на форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Тогда Минниханов показал Акдуса — взрослого алабая, ранее полученного в дар от туркменского лидера.
