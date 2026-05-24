На Дону модернизируют Новочеркасский электровозостроительный завод

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в Ростовской области модернизируют с помощью господдержки, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Помощь подобным предприятиям отвечает задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
«На НЭВЗе выпускают больше половины всех магистральных электровозов страны. Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров поддержал проект обновления мощностей НЭВЗа. Это подчеркивает его стратегическое значение для отрасли. В рамках программы завод не только нарастит производственные мощности, но и освоит выпуск новых моделей электровозов, локализует производство ключевых компонентов и модернизирует испытательную базу. Реализация этих задач позволит укрепить технологический суверенитет, даст импульс развитию смежных отраслей на Дону, увеличит налоговые поступления и создаст новые рабочие места», — сказал глава региона Юрий Слюсарь.
Новая модель электровоза, которую планируется разработать на заводе, — 2ЭС9. Первый опытный образец ожидается в ближайшее время. Он будет обладать высокими тяговыми и эксплуатационными характеристиками. Оборудование предназначено для вождения тяжеловесных поездов массой до 7100 тонн, способно заменить существующие модели и отличается повышенной энергоэффективностью.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.