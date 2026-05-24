На Дону модернизируют Новочеркасский электровозостроительный завод

«На НЭВЗе выпускают больше половины всех магистральных электровозов страны. Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров поддержал проект обновления мощностей НЭВЗа. Это подчеркивает его стратегическое значение для отрасли. В рамках программы завод не только нарастит производственные мощности, но и освоит выпуск новых моделей электровозов, локализует производство ключевых компонентов и модернизирует испытательную базу. Реализация этих задач позволит укрепить технологический суверенитет, даст импульс развитию смежных отраслей на Дону, увеличит налоговые поступления и создаст новые рабочие места», — сказал глава региона Юрий Слюсарь.