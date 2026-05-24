Украинский боксер-чемпион чудом избежал поражения в бою с бывшим кикбоксёром

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Украины Александр Усик в субботу за секунду до конца предпоследнего раунда боя за титул WBC техническим нокаутом победил бывшего кикбоксёра из Нидерландов Рико Верховена, избежав одной из величайших боксерских сенсаций всех времен. Бой, который должен был стать «Славой Гизы» у египетских пирамид, но Верховен, чей единственный предыдущий профессиональный боксерский поединок состоялся 12 лет назад, с первого же гонга перевернул все с ног на голову.
Лишь в четвертом раунде Александр Усик оказался в выигрышном положении, но чемпион не смог этим воспользоваться, поскольку более крупный и тяжелый Верховен продолжал оказывать на него давление. Украинский боксер, весивший больше, чем когда-либо, и временами выглядевший странно вялым, вышел на предпоследний раунд, нуждаясь в неожиданном повороте событий, чтобы обеспечить себе победу, которую большинство до поединка считало само собой разумеющейся.
Опубликованные журналом The Ring судейские карточки показывали, что двое из трех судей считали счет 95:95 перед началом 11-го из 12 раундов, а третий судья отдал предпочтение Верховену со счетом 96:94. Решающий момент наступил в самом конце предпоследней трехминутки поединка, когда Усик отправил Верховена в нокдаун правым апперкотом, и голландец смог подняться до окончания времени раунда, но не до счёта 10, после чего рефери вмешался и остановил дальнейшее проведение боя.
Ринг-анонсер засек время остановки боя — две минуты и 59 секунд 11-го раунда. «Я считаю, что бой был остановлен слишком рано, но в итоге все зависело не от меня. Рефери знал, что раунд почти закончился, поэтому либо он должен был не дать мне подняться, либо дать гонгу прозвучать. Он почему выбрал первое, но знаете… Я и так был очень благодарен за эту возможность», — сказал в интервью Верховен, настаивая на матче-реванше.
Верховен боролся только за пояс WBC, а Усик рисковал также потерять свои пояса WBA и IBF, которые в случае поражения были бы объявлены вакантными. В итоге 39-летний украинец продлил свой беспроигрышный рекорд до 25 боев и сохранил все три чемпионских титула. Однако его физическая форма вызывает уже серьезное беспокойство у специалистов, многие из которых считают, что его царствованию в самой престижной боксерской категории скоро придет конец.
Это было худшее выступление Усика в его профессиональной карьере — настолько разобранного и немотивированного чемпиона тяжелого вес мы не видели никогда.