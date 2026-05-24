Вдова Евгения Кулькина раскрыла семейные тайны

Трудно найти в Волгоградской области второго такого выдающегося знатока русского языка и мастера слова, каким был Евгений Александрович Кулькин. Его не стало в 2019 г., но его книги с годами вызывают всё больший читательский интерес.
Об этом шла речь на одной из площадок Книжного фестиваля в библиотеке им. М. Горького 16 мая, где выступила вдова писателя, известный поэт Елизавета Иванникова, и сын писателя Игорь Кулькин.
Война, стихи, любовь.
Жизнь Евгения Александровича сама по себе — роман. Его деды были казачьими атаманами. Один из них — Ефим Филиппыч — атаманом избирался 4 раза подряд (в течение 16 лет): два раза до войны и два раза после. Это единственный такой случай на Дону.
Дядя Евгения Александровича, Павел Седов, полный Георгиевский кавалер, не принял революцию и эмигрировал с последним пароходом из Крыма на Корсику.
Сам Евгений Кулькин с семи лет начал писать стихи. Стихотворение о новогодней елке было опубликовано в «Пионерской правде», печатался юный поэт и в районной газете.
А дальше была суровая школа жизни, когда о своей любви к языку пришлось забыть: с 10 лет мальчишка работал на колхозных полях наравне со взрослыми. На момент начала войны ему было 12 лет. Пока взрослые сражались на фронте, подросток заменял их в родном селе.
В 1949 г. он пошёл служить на Черноморский флот. И вот здесь уже его стихи начали активно печатать. Тогда же Евгений Александрович начал писать и рассказы.
Далее последовали 20 лет в журналистике, когда он объездил всю донскую глубинку. В те же годы встретил любовь всей жизни — свою Елизавету.
«Нас сблизило творчество, — вспоминает Елизавета Иванникова. — Я была ещё школьницей, печаталась в газете “Молодой ленинец”. И будущий муж как-то прочитал мои стихи, запомнил. А встретились мы лишь через 10 лет».
Супруги прожили вместе 44 года, вырастили двух сыновей — Евгения и Игоря.
«Творчество, как и у родителей, для меня стало способом познания мира, — рассказал писатель Игорь Кулькин. — Если хочешь в чём-то разобраться, то напиши про это».
Возвращаясь к творчеству Евгения Александровича, напомним: благодаря его блестящему знанию русского языка и донских диалектов в своей книге «Прощёный век» он доказал, что роман «Тихий Дон» написал Михаил Шолохов, а не Фёдор Крюков.
Самому Евгению Кулькину всероссийскую известность принесла романная трилогия «Смертный грех», завершённая в 1985 г. Впервые после Шолохова центром повествования стала большая казачья семья из хутора Раздоры. Хроники её жизни охватывают революцию, Гражданскую войну, коллективизацию и Великую Отечественную войну.
Живые картины казачьего быта, сочный донской говор — всё это возвращало тему донского казачества в русскую литературу. За эту книгу писатель был награждён крестом «За верность казачеству» и стал первым лауреатом литературной премии города-героя Волгограда.
Наследие на века.
Семья Кулькиных тесно связана с выдающимся учёным, доктором филологических наук Софией Петровной Лопушанской. В 2026 г. исполняется 100 лет со дня её рождения. Это — повод ещё раз оценить её вклад в сохранение языка и его диалектов.
«В Волгоградском госуниверситете благодаря Софии Петровне была создана целая научная школа по изучению казачьего диалекта русского языка, — отмечает Елизавета Иванникова. — Лопушанская, писал Евгений Александрович, — “человек, которого смертный грех не любить и не восхищаться всем тем, что ею сделано для увековеченья удивительного казачьего языка”.
При участии Софии Лопушанской был создан Словник (словарь донских говоров) к трилогии Е. А. Кулькина «Прощёный век».
«Казачий диалект сыграл большую роль в обогащении русского языка и в создании литературного щита Отечества, — убеждена Елизавета Иванникова. — Нынешнее молодое поколение Междуречья может стать последним, которое слышит живую казачью речь и способно хоть частично понимать её. Мы обязаны сохранить языковое наследство наших предков, так как донское казачество — это часть человечества, а его язык — достояние мировой культуры. Не знать языка своих предков — позор и беда для мыслящего, уважающего себя человека. А книги Евгения Александровича Кулькина заслуживают того, чтобы войти в сокровищницу русского языка».
Елизавета Иванникова рассчитывает, что учёные будут исследовать язык произведений нашего выдающегося земляка-литератора. В нём — наше всё: русская история, сила духа и трагедия казачества, раскол великой державы и её возрождение. Эти книги питают силой и мудростью и служат духовным завещанием предыдущих поколений героев, борцов, созидателей.