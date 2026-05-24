Сразу три врача из Нижнего Новгорода получили новые посты

Сразу три медика из Нижнего Новгорода получили повышение и возглавили новые медучреждения.
Андрей Мостайкин, ранее работавший в 13‑й больнице Нижнего Новгорода, с мая приступил к исполнению обязанностей главного врача Кстовской центральной районной больницы.
Его коллега из той же 13‑й больницы — Алексей Майоров — занял пост главврача новой клиники «Тонус» в Дзержинске.
Ещё одно назначение коснулось травматолога‑ортопеда Андрея Абраменкова. Он возглавил клиническую больницу № 4 ПОМЦ в Щербинках. До этого специалист руководил Центром спортивной медицины и операционным отделением.