Свыше 820 тысяч жителей Подмосковья выбрали программу «Активное долголетие»

Более 820 тысяч жителей Московской области уже стали участниками программы «Активное долголетие», которая реализуется по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«С момента запуска программы “Активное долголетие” она доказала свою востребованность: количество участников выросло в десятки раз. Наша задача — сделать так, чтобы каждый пенсионер Подмосковья мог провести это лето не на скамейке, а с пользой для души и тела. Проект развивается, количество участников превысило 820 тысяч, и мы не собираемся останавливаться — впереди новые форматы и яркие события», — отметил он.
В министерстве социального развития региона уточнили, что в области открыто 68 специализированных клубов, где пожилые люди могут бесплатно заниматься физкультурой, творчеством и осваивать новые навыки. Летом основная активность перемещается на уличные площадки — в парки и скверы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.