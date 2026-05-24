Лучшие дефектолог и логопед региона выбраны для финала всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России — 2026»

Лучшие дефектолог и логопед региона выбраны для финала всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2026». Об этом ИА «Время Н» сообщили в минобразования Нижегородской области.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса. Так, победителем в номинации «Дефектолог года» стала Анна Бухарова, педагог детского сада № 1 «Петушок» (г. Богородск). Лучшим логопедом региона признана Марина Бумагина, учитель-логопед Кулебакской специализированной коррекционной школы.
«В сфере образования много важных профессий, но работа дефектологов и логопедов — это нечто особенное. Они совершают настоящее чудо, помогая детям с особенностями здоровья преодолеть трудности и найти своё место в жизни. За их безграничное терпение, веру в каждого ребёнка и этот бесценный труд им — огромная благодарность. Они дают детям главный шанс — стать полноправными членами общества», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Конкурс призван поддержать педагогов, работающих с обучающимися с особенностями здоровья и инвалидностью, а также рассказать об их инновационных разработках.
Как отмечает Нижегородский институт развития образования, выступающий организатором в регионе, масштаб конкурса растёт с каждым годом.
«В 2026 году число участников конкурса увеличилось вдвое. И мы видим не только количественные, но и качественные изменения — уровень профессионализма нижегородских педагогов-дефектологов растёт из года в год. Особенно радует, что в эту сферу приходит всё больше молодых специалистов», — отметила председатель жюри конкурса, ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.
В ходе финального испытания восемь финалистов приняли участие в "мастер-классах, продемонстрировав свои методики работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
Победители представят Нижегородскую область на федеральном этапе, который состоится осенью 2026 года.
