Новосибирцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2027 году

В Новосибирске стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жителям предстоит выбрать 27 территорий, которые приведут в порядок в 2027 году. Перечень сформировали на основе идей, предложенных самими горожанами.
В Центральном округе на голосование вынесли четыре площадки, каждая из которых будет благоустраиваться в первую очередь: сквер Поколений, Тимирязевский сквер, озеленённая территория на Красном проспекте, 63, а также Нарымский сквер.
Проголосовать за понравившийся проект можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Список объектов формировался с учётом пожеланий новосибирцев, собранных в ходе предварительных опросов.