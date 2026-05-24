Новосибирцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2027 году

Список общественных пространств, которые получат развитие в следующем году, составлен с учётом предложений горожан.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жителям предстоит выбрать 27 территорий, которые приведут в порядок в 2027 году. Перечень сформировали на основе идей, предложенных самими горожанами.

В Центральном округе на голосование вынесли четыре площадки, каждая из которых будет благоустраиваться в первую очередь: сквер Поколений, Тимирязевский сквер, озеленённая территория на Красном проспекте, 63, а также Нарымский сквер.

«В Центральном округе представлены 4 площадки: сквер Поколений (1-й этап); Тимирязевский сквер (1-й этап); озеленённая территория на Красном проспекте, 63 (1-й этап); Нарымский сквер (1-й этап)», — говорится в сообщении мэрии.

Проголосовать за понравившийся проект можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Список объектов формировался с учётом пожеланий новосибирцев, собранных в ходе предварительных опросов.