Волгоградцам перечислили 4 района, где отключат газ в конце мая

«Газпром трансгаз Волгоград» предупредил о временной приостановке подачи газа с 26 по 29 мая в четырёх районах области из-за ремонта газопроводов.

По данным ООО «Газпром трансгаз Волгоград», с 26 по 29 мая в Котельниковском, Дубовском, Калачевском и Кумылженском районах временно отключат газ. Причина — ремонтные работы на газопроводах высокого давления и газораспределительных станциях.

Компания назвала точные даты и перечень населённых пунктов:

Дубовский район: с 10:00 26 мая до 10:00 27 мая.

с. Лозное.

с. Давыдовка.

с. Прямая Балка.

с. Горноводяное.

х. Бойкие Дворики.

Котельниковский район: с 08:00 27 мая до 08:00 28 мая.

ст. Чилеково.

п. Равнинный.

п. Приморский.

ст. Пугачевская.

х. Терновой.

х. Красноярский.

х. Дорофеевский.

х. Небыков.

х. Чиганаки.

х. Генераловский.

х. Сазонов.

х. Верхнеяблочный.

х. Нижнеяблочный.

Калачевский район: с 09:00 28 мая до 15:00 29 мая.

п. Крепинский.

х. Братский.

х. Белоглинский.

Кумылженский район: с 08:00 28 мая до 08:00 29 мая.

ст-ца Кумылженская.

х. Глушица.

х. Жуковский.

х. Козлов.

х. Крапцовский.

х. Краснянский.

х. Никитинский.

х. Обливский.

х. Потаповский.

х. Родионовский.

х. Суляевский.

х. Седов.

х. Точилкин.

х. Тюринский.

х. Чиганаки 1-е.

х. Чиганаки 2-е.

х. Ярской 1-й.

Потребителей просят в указанные часы не оставлять включённым газоиспользующее оборудование — это необходимо для предотвращения несчастных случаев.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, как прокуратура нашла причину отсутствия воды в Горной Пролейке под Волгоградом.