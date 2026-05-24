Волгоградцам перечислили 4 района, где отключат газ в конце мая

По данным ООО «Газпром трансгаз Волгоград», с 26 по 29 мая в Котельниковском, Дубовском, Калачевском и Кумылженском районах временно отключат газ. Причина — ремонтные работы на газопроводах высокого давления и газораспределительных станциях.
Компания назвала точные даты и перечень населённых пунктов:
Дубовский район: с 10:00 26 мая до 10:00 27 мая.
с. Лозное.
с. Давыдовка.
с. Прямая Балка.
с. Горноводяное.
х. Бойкие Дворики.
Котельниковский район: с 08:00 27 мая до 08:00 28 мая.
ст. Чилеково.
п. Равнинный.
п. Приморский.
ст. Пугачевская.
х. Терновой.
х. Красноярский.
х. Дорофеевский.
х. Небыков.
х. Чиганаки.
х. Генераловский.
х. Сазонов.
х. Верхнеяблочный.
х. Нижнеяблочный.
Калачевский район: с 09:00 28 мая до 15:00 29 мая.
п. Крепинский.
х. Братский.
х. Белоглинский.
Кумылженский район: с 08:00 28 мая до 08:00 29 мая.
ст-ца Кумылженская.
х. Глушица.
х. Жуковский.
х. Козлов.
х. Крапцовский.
х. Краснянский.
х. Никитинский.
х. Обливский.
х. Потаповский.
х. Родионовский.
х. Суляевский.
х. Седов.
х. Точилкин.
х. Тюринский.
х. Чиганаки 1-е.
х. Чиганаки 2-е.
х. Ярской 1-й.
Потребителей просят в указанные часы не оставлять включённым газоиспользующее оборудование — это необходимо для предотвращения несчастных случаев.
