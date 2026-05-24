Шесть поездов на пути в Крым и обратно выбились из графика движения

По этим данным, максимальное отставание составляет 2,5 часа. Так, на пути в Крым движутся не по расписанию четыре состава. На два часа отстают поезда: № 173 Москва — Евпатория; № 463 Москва — Феодосия; № 028 Москва — Симферополь.
На 1,5 часа выбился из графика поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория.
По дороге из Крыма на 2,5 часа отстали два состава: № 174 Евпатория — Москва и № 092 Севастополь — Москва.
Время отставания в пути может измениться. Перевозчик также напомнил, что сегодня закрыта для посадки и высадки пассажиров железнодорожная станция Джанкой. Пассажиры, следующие из Джанкоя и в этот город будут садиться в поезда и высаживаться на станции Урожайная.