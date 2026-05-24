Горячую воду в Красноярске отключат 27 мая, холодную — 29 мая: адреса

Без коммунальных благ останутся Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы и часть Свердловского.

На следующей рабочей неделе красноярцев ждут плановые отключения воды.

Горячее водоснабжение прекратится в среду, 27 мая. Без коммунальных благ останутся Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы и часть Свердловского. Подача ресурса возобновится только 5 июня.

Холодной воды в кранах не станет в ночь с 29 на 30 мая. С 23:00 29 мая водоснабжение перекроют в Ленинском районе, на отдельных участках Кировского, Свердловского и в Березовке. По графику отключение продлится до 31 мая, однако не исключено, что срок сократят до 24 часов.

Все же отключения горячей воды пройдут поэтапно в значимости от ремонта на ТЭЦ или котельных.

— 27 мая — 5 июня — контур Красноярской ТЭЦ-2 (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы и часть Свердловского).

— 15 — 24 июня — контур ТЭЦ-1.

— 13 — 22 июля — контур ТЭЦ-3.

— Микрорайон Солнечный: здесь горячей воды не будет дважды — 2−4 июня и 3−13 августа.

Ограничения связаны с подготовкой сетей к отопительному сезону и гидравлическими испытаниями.