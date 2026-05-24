Хоккеист Максим Летунов должен продолжить карьеру в московском «Динамо». О вероятном переходе 30-летнего игрока из «Торпедо» в «Динамо» сообщил 23 мая заместитель шефа хоккейного отдела влиятельной газеты «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин.
«Как стало известно “СЭ”, нападающий Максим Летунов после открытия рынка свободных агентов с большой долей вероятности станет игроком московского “Динамо”. Контракт Летунова с “Торпедо” истекает 31 мая», — цитируем эту информацию.
А телеграм-канал «БесПроката» указал даже годовую зарплату центрфорварда в его новом клубе. Если верить этому источнику, она составит 65 миллионов рублей.