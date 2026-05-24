Нижегородские легкоатлеты стали призёрами соревнований в Сочи

С 22 по 24 мая проходит Кубок Сочи. За два дня нижегородские бегуны завоевали три бронзовые медали.
В пятницу третье место в финальном забеге на 100 метров заняла Виктория Максимова. Её время — 11,73. Нижегородку опередили две москвички. Юлия Караваева показала результат 11,39, Наталья Комбарова — 11,53.
Сергей Шаров в субботнем беге на 5000 метров проиграл братьям-близнецам Рыбаковым из города Белово Кемеровской области. Евгений преодолел стайерскую дистанцию за 13 минут 52,54 секунды, Анатолий — за 13.53,34. Время нашего Сергея — 13.55,52.
Финал бега на 110 метров с барьерами 23 мая принёс бронзу Даниилу Шубину — 13,877. Четвёртым стал Анатолий Киселёв — 13,879. Победил Матвей Герасимов (Краснодарский край) — 13,66. На вторую ступень пьедестала поднялся Семён Манаков (Татарстан) — 13,874.