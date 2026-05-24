Мощный ливень с грозой обрушился на Нижний Новгород

Сильный ливень и гроза обрушились на Нижний Новгород 23 мая.
Мощный ливень и гроза пришли в Нижний Новгород. Дороги в городе серьезно подтопило. В некоторых местах Нижнего Новгорода, в Володарске и Дзержинске дождь идет вместе с градом.
Судя по данным Яндекс Погоды, дожди прогнозируются и на следующей неделе. Заметно снизится и температура. В понедельник столбики термометров опустятся до +20 градусов, во вторник, среду, четверг и пятницу — до +14 градусов. Немного потеплеет в выходные, до +17 градусов. А вот дождь будет идти каждый день.
