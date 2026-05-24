Медведев заявил о пресечении попыток кандидатов скрыть свой партийный статус

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пригрозил участникам предварительного голосования пресекать попытки попасть в Госдуму, если они будут скрывать партийный статус. Об этом сообщает пресс-служба НРО «Единая Россия».
Медведев напомнил всем кандидатам, что обязательное условие участия в выборах от «Единой России» — членство в партии или принадлежность к институту её сторонников.
«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом “Единой России”, то он должен подтвердить серьёзность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, её статус и опыт, но и разделяет её ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться», — акцентировал он.
Избиратели смогут выбрать представителей их интересов в Госдуме из более чем пяти тысяч кандидатов, сообщил Медведев.
«С марта участники нашей партийной процедуры вели работу в регионах, и жители уже имеют представление о том, кто действительно достоин права претендовать на депутатский мандат», — отметил он.
«Партия — это не просто объединение людей, это, прежде всего, система обязательств перед избирателями. В Нижегородской области мы уделяем первостепенное внимание тому, чтобы каждый кандидат со всей ясностью обозначал свою партийную принадлежность. Любой нижегородец должен четко понимать: кому он доверяет свой голос? Человеку, который разделяет ценности нашей партии, кто готов брать на себя ответственность и отвечать за свои решения. Региональный оргкомитет прилагает все усилия, чтобы партийный статус претендентов был абсолютно прозрачен и доступен для общественности. Приглашаю всех нижегородцев к активному участию в предварительном голосовании! Зарегистрируйтесь и поддержите тех, кто, по вашему мнению, достоин представлять “Единую Россию” на предстоящих выборах. Ваше участие — это наш общий успех!» — прокомментировал руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единя Россия» Дмитрий Филипенко.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.