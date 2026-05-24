Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку судов после ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём воздушных судов. Об этом сообщается в соцсетях нижегородского аэропорта «Чкалов».
В аэропорту отменили ограничения, действовавшие с полуночи. За это время несколько рейсов отменили, более 10 задержали. В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме.
Пассажирам советуют следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт воздушного судна, а также за информацией на онлайн-табло.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что более 10 рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту из-за ограничений.