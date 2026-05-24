Торпедовец Богдан Конюшков признан лучшим игроком месяца

Переходящий приз был учреждён мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым совместно с АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области». Заслуженную награду хоккеисту Богдану Конюшкову вручил заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.
23-летний Богдан в апреле достиг отметки 100 очков в КХЛ. За прошедший сезон на счету Конюшкова 77 матчей и 43 балла по системе «гол + пас» — 7 шайб и 36 результативных передач.
«Приятно, что кубок регулярно остаётся в нашей хоккейной семье. В марте лучшим игроком стал нападающий “Торпедо” Владимир Ткачёв, а по ходу сезона награду также получали вратарь Денис Костин и нападающий Егор Виноградов», — отметила 23 мая пресс-служба ХК «Торпедо».
А вот что сказал генеральный директор клуба Евгений Забуга:
«Богдан уже стал символом “Торпедо”, поэтому его выбор и признание не вызывают никаких сомнений. Верим в него, в его преданность клубу и в то, что лучшие матчи в составе нашей команды у него ещё впереди».
Контракт Конюшкова с «Торпедо» рассчитан до 31 мая 2027 года.