Дистанцию 5 км на соревнованиях «Беги, герой!» выиграли нижегородцы

Первым на территории стадиона «Совкомбанк Арена» финишировал многократный чемпион России по спортивному ориентированию Павел Егоров. Он установил рекорд соревнований «Беги, герой!» на этой дистанции — 14.51. Прежнее высшее достижение принадлежало легкоатлету из столицы Приволжья Ивану Бирюзову, который в 2023 году преодолел пятёрку за 15.10. Серебряным призёром нынешних состязаний стал Григорий Мартынов — 15.19, а бронзу добыл Сергей Яцко — 15.26. Оба тоже представляют Нижний Новгород.