Дистанцию 5 км на соревнованиях «Беги, герой!» выиграли нижегородцы

Награды в беге на 5 километров были разыграны субботним утром. Поздравления с победой принимали спортсмены из Нижнего Новгорода — Виктория Анисимова и Павел Егоров.
Первым на территории стадиона «Совкомбанк Арена» финишировал многократный чемпион России по спортивному ориентированию Павел Егоров. Он установил рекорд соревнований «Беги, герой!» на этой дистанции — 14.51. Прежнее высшее достижение принадлежало легкоатлету из столицы Приволжья Ивану Бирюзову, который в 2023 году преодолел пятёрку за 15.10. Серебряным призёром нынешних состязаний стал Григорий Мартынов — 15.19, а бронзу добыл Сергей Яцко — 15.26. Оба тоже представляют Нижний Новгород.
Женский забег c большим преимуществом выиграла воспитанница спортклуба «Нижегородец» Виктория Анисимова — 16.21. На пьедестале почёта вместе с ней стояли Татьяна Ергунова из Кисловодска (18.08) и Ариадна Трофименцева из Дзержинска (18.12).
5 км преодолела и Клара Степановна Богатова из подмосковного Подольска. Родилась она в городе Горьком в… 1933 году!
23 мая — это ещё и день детских стартов. Основные же виды программы всероссийского благотворительного полумарафона «Беги, герой!» запланированы на 24-е число. Соревнования проходят с 2015 года, и сейчас они впервые включают в себя марафонскую дистанцию.