В Самарской области готовят запрет на продажу вейпов

С 1 марта 2026 года в Пермском крае уже действует полный запрет на продажу никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Вслед за этим Госдума одобрила поправки, позволяющие регионам временно ограничивать розничную продажу вейпов, и теперь очередь за Самарской областью. Однако окончательное решение, как пояснил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец, остается за Самарской губернской думой. Инициатива, безусловно, найдет поддержку: с 2018 года продажи вейпов в регионе выросли в десять раз, а по данным медиков, до 90% пользователей «парящих» устройств — это дети и молодежь.