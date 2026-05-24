Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области готовят запрет на продажу вейпов

За последний год количество россиян с «вейповыми» заболеваниями увеличилось на 30%.

Власти региона всерьёз рассматривают возможность запрета продажи вейпов, перенимая опыт соседнего Пермского края. Несмотря на рост популярности этих устройств среди молодежи и активную поддержку идеи со стороны медиков и общественников, точные сроки и механизм введения ограничений пока не определены.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае уже действует полный запрет на продажу никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Вслед за этим Госдума одобрила поправки, позволяющие регионам временно ограничивать розничную продажу вейпов, и теперь очередь за Самарской областью. Однако окончательное решение, как пояснил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец, остается за Самарской губернской думой. Инициатива, безусловно, найдет поддержку: с 2018 года продажи вейпов в регионе выросли в десять раз, а по данным медиков, до 90% пользователей «парящих» устройств — это дети и молодежь.

Врачи бьют тревогу, напоминая о тяжелых последствиях вейпинга для здоровья. Жидкости для вейпов при нагревании выделяют альдегиды — сильнейшие канцерогены, а никотин вызывает быстрое привыкание, особенно у подростков. Кроме того, растет число случаев таких заболеваний, как EVALI (поражение легких, ассоциированное с электронными сигаретами) и «попкорновая болезнь». За последний год количество россиян с подобными диагнозами увеличилось на 30%.

Окончательное решение о запрете будет принято только после того, как инициатива пройдет общественные советы и профильные комиссии.