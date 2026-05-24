В Самарской области готовят запрет на продажу вейпов

Власти региона всерьёз рассматривают возможность запрета продажи вейпов, перенимая опыт соседнего Пермского края. Несмотря на рост популярности этих устройств среди молодежи и активную поддержку идеи со стороны медиков и общественников, точные сроки и механизм введения ограничений пока не определены.
С 1 марта 2026 года в Пермском крае уже действует полный запрет на продажу никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Вслед за этим Госдума одобрила поправки, позволяющие регионам временно ограничивать розничную продажу вейпов, и теперь очередь за Самарской областью. Однако окончательное решение, как пояснил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец, остается за Самарской губернской думой. Инициатива, безусловно, найдет поддержку: с 2018 года продажи вейпов в регионе выросли в десять раз, а по данным медиков, до 90% пользователей «парящих» устройств — это дети и молодежь.
Врачи бьют тревогу, напоминая о тяжелых последствиях вейпинга для здоровья. Жидкости для вейпов при нагревании выделяют альдегиды — сильнейшие канцерогены, а никотин вызывает быстрое привыкание, особенно у подростков. Кроме того, растет число случаев таких заболеваний, как EVALI (поражение легких, ассоциированное с электронными сигаретами) и «попкорновая болезнь». За последний год количество россиян с подобными диагнозами увеличилось на 30%.
Окончательное решение о запрете будет принято только после того, как инициатива пройдет общественные советы и профильные комиссии.