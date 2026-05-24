Компания из Ростовской области начала выпускать новую краску

Раствор можно наносить прямо на ржавчину, без сложной подготовки поверхности.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие «Эмпилс» из Ростовской области начало выпускать новое лакокрасочное покрытие для ржавых поверхностей. Работа отвечает задачам нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Раствор можно наносить прямо на ржавчину, без сложной подготовки поверхности. За счет формулы 3 в 1 эмаль одновременно работает как преобразователь ржавчины, грунтовка и финишное покрытие, сокращая этапы работы и экономя время. Также краска быстро сохнет, защищает от коррозии и при этом расходуется экономично. Ее можно использовать для заборов, ворот и других металлических конструкций, на деревянной и минеральной поверхностях.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше