Компания из Ростовской области начала выпускать новую краску

Предприятие «Эмпилс» из Ростовской области начало выпускать новое лакокрасочное покрытие для ржавых поверхностей. Работа отвечает задачам нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Раствор можно наносить прямо на ржавчину, без сложной подготовки поверхности. За счет формулы 3 в 1 эмаль одновременно работает как преобразователь ржавчины, грунтовка и финишное покрытие, сокращая этапы работы и экономя время. Также краска быстро сохнет, защищает от коррозии и при этом расходуется экономично. Ее можно использовать для заборов, ворот и других металлических конструкций, на деревянной и минеральной поверхностях.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.