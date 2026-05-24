После удара по общежитию в Старобельске погиб 21 человек, объявили траур

Власти Луганской Народной Республики объявили 24 и 25 мая днями траура после удара по общежитию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательно-поисковые работы завершены. Число погибших возросло до 21 человека.
«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. Спасательно-поисковые работы завершены. К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», — написал Пасечник.
Судя по опубликованным администрацией главы ЛНР спискам погибших, большинство жертв — девушки 18−19 лет. Среди пострадавших есть и 16-летние подростки, полный список — по ссылке на канал администрации главы ЛНР.
ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны России поручено представить варианты ответа на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР.
Как отмечает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», по словам Путина, «удар [по Старобельску] не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место».
