Какие деревья заставят спилить дачников в 2026 году

Теперь ответственность за наличие на территории опасной или нежелательной флоры возлагается на абсолютно всех собственников, включая владельцев дач и садовых участков в СНТ, сообщает ИА DEITA.RU.
Законодательство вводит прямой запрет на произрастание определённых видов деревьев и кустарников, а также обязывает владельцев своевременно ликвидировать сухостой и аварийные насаждения, чтобы минимизировать пожарные и бытовые риски.
Федеральные и региональные органы власти, а также специалисты лесного хозяйства официально классифицируют это растение как опасный инвазивный вид-агрессор, аналогичный по своему негативному воздействию борщевику Сосновского.
Данный вид представляет угрозу для местной экосистемы: его семена легко разносятся ветром, а молодая поросль быстро подавляет развитие ценных пород деревьев, таких как дубы и берёзы. Кроме этого, пыльца клёна является сильным аллергеном.
За невыполнение требований по удалению этого дерева с участка физическим лицам грозят административные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. В случае систематического игнорирования предписаний надзорных органов возможна крайняя мера — изъятие земельного участка через суд.
Это требование направлено на предотвращение пожаров, а также на исключение материального ущерба третьим лицам. Если такое дерево упадёт на соседский участок, повредит забор, линию электропередач или жилое строение, вся финансовая ответственность за компенсацию ущерба и выплату штрафов ляжет на владельца участка, где оно росло.
Отдельное внимание законодательство уделяет соблюдению строительных и санитарных норм при посадке деревьев. Согласно актуализированному своду правил (СП 53.13330.2019), высокорослые деревья, такие как яблони, груши, берёзы, должны располагаться на расстоянии не менее четырёх метров от границы соседнего участка.
Для среднерослых культур этот норматив составляет два метра. Если насаждения затеняют посадки соседей, их ветви нависают над чужой крышей или создают иные неудобства, пострадавшая сторона имеет полное право обратиться в суд с требованием обязать собственника произвести спил.
Кроме этого, вводится строгий контроль за деревьями, растущими в охранных зонах линий электропередач. Разрастание крон до проводов категорически запрещено. Сетевые организации наделяются полномочиями выдавать владельцам предписания на спил. В случае отказа собственника выполнить работы самостоятельно, компания устранит нарушение своими силами, но выставит владельцу участка счёт за оказанные услуги.
При этом законодательство содержит важный нюанс: самовольный спил здоровых лесных деревьев: дубов, берёз, сосен, елей, лип, без соответствующего разрешения местных органов власти или лесничества запрещён. Такие насаждения могут относиться к государственному лесному фонду или быть взяты под охрану муниципалитетом.
Незаконная вырубка может повлечь за собой административный штраф до 5000 рублей. Если же ущерб будет признан значительным или крупным, действия гражданина могут быть квалифицированы по статье 260 УК РФ, что грозит уже уголовной ответственностью. В то же время вырубка плодовых деревьев и кустарников на собственном участке остаётся правом владельца и не требует специальных согласований, пишет портал «Дом Mail».