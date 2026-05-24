Какие деревья заставят спилить дачников в 2026 году

Незаконная вырубка может повлечь за собой административный штраф до 5000 рублей. Если же ущерб будет признан значительным или крупным, действия гражданина могут быть квалифицированы по статье 260 УК РФ, что грозит уже уголовной ответственностью. В то же время вырубка плодовых деревьев и кустарников на собственном участке остаётся правом владельца и не требует специальных согласований, пишет портал «Дом Mail».