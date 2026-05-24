Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговые киоски уберут со стадиона «Буревестник» в Самаре

В Самаре территорию стадиона «Буревестник», которую вернули в муниципальную собственность, освободят от торговых объектов.

Источник: администрация Самары

В Самаре уберут торговые точки со стадиона «Буревестник», который недавно вернулся в муниципальную собственность. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложим варианты размещения в других местах в строгом соответствии с требованиями законодательства», — сказал мэр.

Напомним, стадион «Буревестник» был открыт в 1930 году. Он стал вторым в Самаре после «Локомотива». Ранее на спортобъекте сдавали нормы ГТО и проводили футбольные матчи. Стадион был разрушен в 2010 году. Сначала его превратили в автостоянку, а затем в рынок.

В 2025 году был подан иск в суд о признании сделки по продаже спортобъекта частным фирмам недействительной. Судебный процесс длился больше года. В мае 2026-го в деле была поставлена точка. Многострадальный стадион вернули в собственность Самары. В планах — возродить «Буревестник». По словам Ивана Носкова, на участке площадью более 23,5 тыс. кв. м спроектируют новый спортобъект.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше