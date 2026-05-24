Торговые киоски уберут со стадиона «Буревестник» в Самаре

Напомним, стадион «Буревестник» был открыт в 1930 году. Он стал вторым в Самаре после «Локомотива». Ранее на спортобъекте сдавали нормы ГТО и проводили футбольные матчи. Стадион был разрушен в 2010 году. Сначала его превратили в автостоянку, а затем в рынок.