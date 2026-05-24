Солнце и до +23: прогноз погоды в Калининграде и области на 24 мая

Осадки ненадолго затронут только восточные районы.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 24 мая, в регионе ожидается солнечная и тёплая погода, местами на востоке возможны небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и большинстве районов области будет малооблачно, в основном за счёт перистых облаков. Воздух прогреется до +19…+21, в континентальной части региона — до +22…+23. У моря сохранится привычная прохлада: до +16…+18. Ветер ожидается умеренный, с порывами.

По данным синоптиков, сейчас на улице +19, западный ветер дует со скоростью 7 м/с. Относительная влажность воздуха составляет 73%, атмосферное давление — 1023 гПа. Солнце взошло в 4:18, закат ожидается в 20:51. Световой день продлится больше 16 часов.

Синоптики предупреждают, что конец мая в регионе будет холоднее обычного — средняя температура может опуститься на 2−4 градуса ниже нормы.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
