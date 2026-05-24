В Костроме открыли первый в регионе столярный коворкинг

Мастерская традиционных индустрий «Лес рук» заработала в Костроме на базе центра «Патриот» и стала первым в Костромской области столярным коворкингом, объединившим детей и взрослых. Пространство появилось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Место создано для практического обучения работе с деревом для детей от 9 лет и взрослых. В мастерской участники смогут осваивать столярное дело под руководством наставников: площадка оснащена ручным инструментом и современным оборудованием. Посетители также будут создавать готовые изделия — от разделочных досок до деревянных моделей, параллельно осваивая базовые навыки и принципы работы с материалом.
Кроме того, предусмотрены занятия от специалистов лесопромышленной группы «Свеза»: эксперты компании расскажут о свойствах фанеры, ее применении в производстве и творческих проектах, разберут практические приемы работы с материалом.
«Мастерская “Лес рук” объединяет обучение и практику. Здесь осваивают навыки работы с деревом и знакомятся с современными материалами, а также технологиями. Такие проекты помогают развивать прикладные компетенции, востребованные сегодня», — отметил директор костромского комбината «Свеза» Виктор Тихонов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.