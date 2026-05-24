В Костроме открыли первый в регионе столярный коворкинг

Место создано для практического обучения работе с деревом для детей от 9 лет и взрослых. В мастерской участники смогут осваивать столярное дело под руководством наставников: площадка оснащена ручным инструментом и современным оборудованием. Посетители также будут создавать готовые изделия — от разделочных досок до деревянных моделей, параллельно осваивая базовые навыки и принципы работы с материалом.