Самые вредные освежители воздуха: чем они опасны и что советуют врачи

По словам врача, бытовые ароматизаторы и спреи выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые постоянно попадают в дыхательные пути. В их составе могут присутствовать формальдегид, бензол, толуол, 1,4-дихлорбензол, а также ароматические вещества вроде лимонена и пиненов. Взаимодействуя с озоном, они образуют вторичные загрязнители, включая дополнительные токсичные соединения и мелкие частицы, пишет «Доктор Питер».