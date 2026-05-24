В татарстанском городе Нурлате обновят территорию привокзального сквера

Общая площадь пространства — почти 2 тысячи квадратных метров.

Сквер, расположенный у автовокзала на улице Гиматдинова в городе Нурлате Татарстана, отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном отделении «Единой России».

Общая площадь благоустраиваемой территории составляет почти 2 тысячи квадратных метров. В ходе работ специалисты полностью заменят дорожное покрытие: вместо старого асфальта уложат качественную брусчатку. На всем пространстве установят современные уличные фонари, новые скамейки и урны. Кроме того, планируется высадка деревьев и кустарников, оформление цветочных клумб.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
