В татарстанском городе Нурлате обновят территорию привокзального сквера

Сквер, расположенный у автовокзала на улице Гиматдинова в городе Нурлате Татарстана, отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном отделении «Единой России».
Общая площадь благоустраиваемой территории составляет почти 2 тысячи квадратных метров. В ходе работ специалисты полностью заменят дорожное покрытие: вместо старого асфальта уложат качественную брусчатку. На всем пространстве установят современные уличные фонари, новые скамейки и урны. Кроме того, планируется высадка деревьев и кустарников, оформление цветочных клумб.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.