«Отдыхал среди деревьев». В Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться

В Витебской области девочка встретила на даче медведя. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Все случилось на даче в деревне Галиново Витебской области. Отдых семьи начался со встречи с медведем. Все случилось, когда девочка вышла на улицу.
— Я проснулась, вышла прогуляться, и вижу во дворе медведя, — привела подробности Маша.
Хищник отдыхал среди деревьев. Девочка не растерялась и сразу же позвала отца, который немедленно начал прогонять медведя.
— Вы знаете, при встрече с медведем, конечно, испытал большой шок, — рассказал Дмитрий.
По словам мужчины, ему удалось вспомнить, что медведи боятся громких звуков, он начал хлопать в ладоши, и это помогло.
— Некоторые люди говорят, конечно: медведи хорошие. Я и сам люблю животных. Но в данной ситуации у меня двое маленьких детей. Их безопасность мне гораздо дороже, — заметил Дмитрий.
