Две регбийные команды из Красноярска встретятся в полуфинале Кубка России

Красноярская регбийная команда «Енисей-СТМ» вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с другой командой из Красноярска — «Красным Яром», сообщили в министерстве спорта по Красноярскому краю. В четвертьфинале Кубка «Енисей-СТМ» в выездном матче одержал победу над московской «Славой» со счётом 64:5. В свою очередь «Красный Яр» в четвертьфинале 23 мая выиграл у «ВВА-Подмосковье» (68:12). Красноярское дерби состоится на стадионе «Красного Яра» в промежуток с 19 по 22 июня, отметили в министерстве спорта региона. В рамках чемпионата России по регби «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся 31 мая, добавили в ведомстве.