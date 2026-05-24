Хабаровские дзюдоисты вышли на татами вместе с родителями

В Хабаровске юные дзюдоисты провели необычную тренировку: на татами вместе с ними вышли родители. Семейные занятия по программе «Семья Чемпионов» прошли в Краевом центре единоборств, их провела чемпионка Европы и эксперт проекта Ольга Вяткина.
В тренировках участвовали более 20 родителей и детей. Идея проекта простая, но важная: в детском спорте акцент нужно делать не только на медали и соревнования, но и на доверие внутри семьи. Когда ребёнок борется рядом с мамой или папой, а родитель на себе чувствует, что такое разминка, падение, захват и дисциплина на татами, разговор о спорте дома становится совсем другим.
Проект «Семья Чемпионов» строится вокруг совместного обучения основам дзюдо детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей. Такие занятия помогают взрослым лучше понять, чем живёт ребёнок на тренировках, увидеть его сильные стороны, заметить трудности и наладить более тесный контакт с тренером. Мероприятие соответствует целям президентской госпрограммы «Спорт России», которая направлена на развитие массового спорта и вовлечение семей в активный образ жизни.
Тренировка не ограничилась только упражнениями. Участники посмотрели мультфильмы «Кодекс чести дзюдоиста», ответили на вопросы викторины по истории и терминологии дзюдо, пообщались с Ольгой Вяткиной и Григорием Сулеминым, получили автографы и пригласительные на финальные поединки международного турнира памяти Василия Ощепкова.
«Это здорово, когда есть преемственность поколений — родители и дети вместе занимаются», — подчеркнул министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
В краевой федерации дзюдо планируют продолжать такие занятия. До следующего года в регионе хотят набрать группы и запустить регулярные семейные тренировки, чтобы совместный выход на татами стал не разовой акцией, а полноценной частью спортивной жизни хабаровчан.